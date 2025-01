Duurzame fondsen gedumpt, beleggers willen meer rendement

Economie

Beleggers keren duurzame fondsen steeds meer de rug toe. In het vierde kwartaal van vorig jaar stroomde maar liefst 7,3 miljard euro weg uit beleggingsfondsen met de strengste duurzaamheidsregels van de Europese Unie, meldt onderzoeksbureau Morningstar. Dit is ruim twee keer zoveel als in het derde kwartaal en het hoogste bedrag ooit. Het was het vijfde opeenvolgende kwartaal van terugtrekkend kapitaal, aldus Morningstar.