Politie: fataal auto-ongeluk Düsseldorf kwam door onwelwording

Binnenland

De Nederlandse bestuurder van de auto die afgelopen zaterdag een ernstig auto-ongeluk veroorzaakte in Düsseldorf was onwel geworden. De Duitse politie bevestigt woensdag een eerder vermoeden dat het ongeval is gebeurd door een „intern medisch noodgeval”. Er wordt daarom geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld, aldus de politie.