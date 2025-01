Opgepakte Nederlander in Kenia probeert uitlevering te voorkomen

Binnenland

Een Nederlander die is opgepakt in Kenia, heeft de rechtbank daar gevraagd zijn uitlevering te blokkeren. Jan Jacobus B. zegt volgens omroep KBC dat hij te ziek is om terecht te staan. Hij zou een terminale ziekte hebben. Aanklagers verwijten hem vertragingstactieken om te voorkomen dat hij teruggestuurd wordt.