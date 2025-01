Geef ons een avond van je tijd en wij geven je inzichten uit vijfenveertig jaar ervaring: Het Jac Hensen Trouwevent.

Aangenaam kennis maken

Wanneer je belangrijke beslissingen neemt, baseer je die op gedegen informatie. Dan wil je weten met wie je aan tafel zit. Een voorstelronde is op zijn plaats: wij zijn Jac Hensen, een familiebedrijf waar iedereen gek is op mooie kleding. Sinds ’77 weten wij wat écht belangrijk is: een goed product voor een eerlijke prijs.Jac Hensen, Weten dat het goed zit.

Deze punten staan op de agenda

In één avond op de vraag “Waar moet ik op letten tijdens het shoppen van een trouwpak”. Verwacht do’s en don’t op het gebied van kleuren, dresscodes en tips van de kleermaker. De agenda van 19:00 en 21:00 ziet er zo uit:

- Introductie door Sergio(alleen in Amersfoort)

Ken je Sergio Vyent? De onberispelijk geklede maître van First Dates staat dagelijks in de theaters, maar maakt deze avond een uitzondering en deelt zijn kijk op de liefde, het huwelijk, maar misschien nog wel belangrijker: hoe je er goed uitziet in een pak.

- Kennis van pakexperts

Als het om je outfit gaat, kun je vertrouwen op onze experts. Vorig jaar hielpen ze 3.122 mannen aan het perfecte trouwpak en met die kennis hebben ze antwoord op vaak gestelde vragen. Heb je zelf een vraag? Van harte welkom!

- Win een trouwpak

Kleine kans? Nee joh! Vorige trouwevents hadden tussen de 30 en 50 deelnemers. Jouw kans om van top-tot-teen gratis gekleed te gaan was nooit groter!

- Voor thuis aan de muur

Zes minuten stilzitten en Jan Ibelings is klaar. Jij (inclusief gezelschap) wordt vereeuwigd in cartoonvorm. Gegarandeerd goed voor een glimlach en daarna vaak jarenlang aan de muur.

- Goed verzorgde avond

Twee uur informatie verwerken gaat het best met goed geregelde randzaken. Hors d'oeuvres en een glaasje bubbels is onze interpretatie van een goede avond.

- Aan het einde: de mystery bag

Naast je nieuwverworven kennis geven we praktische zaken mee. Want zeg nou eerlijk, we worden toch allemaal vrolijk van een tas vol leuke dingen?

Jouw deelname is gratis

Wat we vragen, is twee uur van je tijd, de belofte om op tijd te komen en dat je ons in het aankoopproces op zijn minst zult overwegen. Verder, no-strings-attached. We zijn blij dat je er bij bent!

Bonus voor iedereen

Tijdens de avond ontvang je de trouwgids voor 2025. In 48 pagina’s nemen we je mee door de populaire kleuren, dresscodes en thema’s – en wat de invloed daarvan is op je pak.

Oplettende lezers vinden ook een 10% kortingscode voor alle gasten, zodat de gastenlijst ook goedgekleed hun bezoek brengt! Wil je hem alvast doorbladeren? Klik om op te vragen.