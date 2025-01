Van Oostenbruggen denkt aan hogere btw, van 21 naar 21,4 procent

Binnenland

Staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Financiën) denkt aan een algemene verhoging van het hoogste btw-tarief op producten en diensten van 21 procent naar 21,4 procent. Het is een van de voorstellen die hij op de achtergrond heeft besproken met fracties in de Tweede Kamer, melden Haagse bronnen na berichtgeving in het AD. Het kabinet moet zich nog buigen over de opties die de NSC-bewindsman gaat voorstellen aan het parlement.