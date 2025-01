Bloomberg: Apple werkt samen met SpaceX voor Starlink op iPhones

De nieuwste software-update voor iPhones, die maandag werd uitgebracht, ondersteunt nu deze technologie. De zet is verrassend volgens Bloomberg, omdat T-Mobile Starlink eerder alleen als optie had genoemd voor Samsung-telefoons. Apple biedt namelijk al een dienst aan via Globalstar, waarmee gebruikers sms’jes kunnen versturen en hulpdiensten kunnen bereiken buiten het bereik van mobiele netwerken.

Als onderdeel van een bètatest is een vroege versie van de Starlink-dienst op een klein aantal iPhones geactiveerd. De eerste gebruikers in de Verenigde Staten hebben een sms’je ontvangen van T-Mobile waarin staat dat zij „in de T-Mobile Starlink bèta” zitten. „Je kunt nu vrijwel overal verbonden blijven met sms-berichten via satelliet. Om deze uitgebreide dekking te ervaren, update je telefoon naar iOS 18.3”, kregen de gebruikers te zien. Zij hebben een nieuwe schakelaar in hun iPhone-instellingen voor mobiele data om de satellietfunctie te beheren.

Voor nu is de dienst alleen nog op iPhones in de Verenigde Staten beschikbaar, maar Starlink breidt dit in de toekomst mogelijk via andere telecombedrijven wereldwijd uit.

Als een iPhone van T-Mobile zich in een gebied zonder mobiele dekking bevindt, gaan toestellen die nu een link hebben met het Starlink-programma proberen verbinding te zoeken met SpaceX-satellieten. De eerste versie is alleen bedoeld om sms’jes te kunnen versturen, maar de bedrijven zijn van plan om dit uit te breiden naar dataverbindingen en telefoongesprekken. Dit soort satellietfuncties zijn ontworpen voor gebruik in afgelegen gebieden, zoals wandelpaden waar geen mobiele dekking is. De mogelijkheden kunnen niet worden gebruikt op plekken waar een mobiel netwerk binnen bereik is.