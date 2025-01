Hogere boetes voor werkgever die illegale arbeidsmigrant uitbuit

Binnenland

Bedrijven die een arbeidsmigrant van buiten de Europese Unie zonder vergunning in dienst nemen, kunnen een hogere boete opgelegd krijgen. De Arbeidsinspectie kan vanaf februari een boete opleggen die kan oplopen tot 11.250 euro per arbeidskracht, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op dit moment is de boete maximaal 8000 euro.