Topman Starbucks ziet verbeteringen bij worstelende koffieketen

De verkopen in winkels die al meer dan een jaar open waren, gingen het voorbije kwartaal met 4 procent omlaag. Dat is een verbetering ten opzichte van de 7 procent daling van een kwartaal eerder. Analisten hadden voor de maanden oktober, november en december slechtere cijfers voorzien. Ook kwam de winst iets hoger uit dan de kenners in doorsnee voor mogelijk hadden gehouden.

Starbucks kampt al langer met dalende verkopen. Dat komt onder meer doordat klanten minder besteden door de hogere prijzen. Daarbij speelt mee dat de wachttijden steeds langer werden.

De in september aangetreden Niccol werkt aan veranderingen. Zo maakt hij zich er hard voor dat klanten die in een van de vestigingen zitten hun koffie weer in een keramische mok krijgen, in plaats van in een wegwerpbeker. Op veel locaties werd dit de laatste tijd niet altijd meer gedaan. Ook wil Niccol de menulijst 30 procent kleiner maken en het werk van barista’s vereenvoudigen om klanten die in de winkel bestellen binnen vier minuten of minder hun drankjes te kunnen geven.