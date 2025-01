Synode CGK spreekt over vrouw in het ambt, revisieverzoeken afgewezen

Ds. S.M. Buth, tegen de opstellers van het minderheidsrapport: „Is het écht waar dat de Schrift geen uitspraak doet over vrouwen in het ambt? Of raakt dit toch veel meer aan het Schriftgezag dan we voor lief willen nemen? Dit raakt me; ik ben erdoor in verwarring. Misschien moet ik wel het woord ”ontgoocheling” gebruiken.”

Ds. M. Groen: „Het gaat niet alleen over visie en meningen, maar ook over mensen.” Zij „lijden” onder de discussie, vindt hij.

W. Hijmissen vraagt aandacht voor de peiling na het convent vorig jaar, waarin de meerderheid van de kerkleden geen scheuring over vrouw en ambt wil. Ook wijst hij op de apostel Paulus, die zich volgens hem liet leiden door de vraag wat bijdraagt aan de voortgang van het Evangelie. „En dat kan per plaats verschillen.”

Ds. J.G. Schenau vraagt aan rapporteur ds. F.W. van der Rhee naar de verhouding tussen Schriftverstaan en Schriftgezag. En is er in de revisieverzoeken van kerkenraden iets zichtbaar van een andere visie op Schriftgezag? Tegen rapporteur ds. R.W. den Hertog: „Is ”vrouw en ambt” nu principieel of niet?”

Ds. J. Oosterbroek wijst op „de werkelijkheid in onze kerken” en op het grote aantal revisieverzoeken: vijftig. „Het gaat niet om de macht van het getal, maar dit is nog nooit gebeurd in onze geschiedenis. Ze vragen om een zekere verdiscontering.”

Het is pauze. Daarna worden de vragen beantwoord.