Senaat VS akkoord met Fox-presentator als transportminister

Buitenland

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag de benoeming van Sean Duffy tot minister van Transport goedgekeurd. Dat melden Amerikaanse media, waaronder The New York Times. Daarmee treedt opnieuw een minister die voorheen presentator was bij Fox News toe tot het kabinet van president Donald Trump. Eerder werd voormalig Fox-presentator Pete Hegseth minister van Defensie