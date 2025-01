Rechter VS blokkeert tijdelijk Trumps opschorting overheidssteun

Op 3 februari vindt in een rechtbank in hoofdstad Washington een hoorzitting plaats over de rechtsgeldigheid van Trumps decreet.

Eerder dinsdag reageerde de Democratische oppositie in de Verenigde Staten ontzet op het besluit van de nieuwe regering om het uitbetalen van financiële ondersteuning door de landelijke overheid op te schorten. Democratisch fractievoorzitter in de Senaat Chuck Schumer betwijfelde de rechtsgeldigheid van de maatregel. „Het Congres heeft deze uitgaven goedgekeurd en dat is niet vrijblijvend”, zei hij tegen The Washington Post.