Directeur Drents Museum: aan alle beveiligingseisen voldaan

Over welke voorwaarden de verzekeraar had gesteld aan het afgeven van de polis, deed Tupan geen uitspraken. „Maar alle maatregelen zijn belegd in dat contract.” Op de vraag of er niet ’s nachts een bewaker aanwezig had moeten zijn, antwoordde de museumdirecteur dat daar andere voorzieningen voor waren die zouden zorgen voor een „snellere alarmering dan een bewaker”. Bovendien had een bewaker gevaar kunnen lopen als die aanwezig was geweest op het moment van de explosie en de daaropvolgende roof.

Tupan benadrukte nogmaals dat hij het „ongelofelijk pijnlijk en verdrietig” vindt dat de stukken gestolen zijn. De woede die in Roemenië is ontstaan na de roof is volgens hem „volstrekt begrijpelijk” en hij is er dan ook niet van geschrokken. Maar, voegde hij toe, „wij zijn ook slachtoffer”. Een roof zoals die in zijn museum „overstijgt het museale”, aldus Tupan. „Er is een nieuwe orde. Als instellingen zullen we hier iets mee moeten.”