Schiphol en KLM: meer maatregelen tegen geluid mogelijk onnodig

Het uiteindelijke doel is dat 20 procent minder mensen last hebben van ernstige geluidshinder rond de luchthaven. Daarvan wilde minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) in eerste instantie 17 procentpunt halen voor november, en de rest later. Dat doel stelde hij vorige maand bij naar 15 procentpunt nu en de overige 5 procentpunt later. Op die manier zouden er op de korte termijn minder maatregelen nodig zijn, die vooral de luchtvaartbedrijven treffen.

Om stiller te worden, gaat Schiphol onder meer de meest lawaaiige vliegtuigen weren, meer geld vragen bij andere relatief luide toestellen en ’s nachts minder vluchten toelaten. Een reeks deskundigen gaf dinsdag uitleg in de Tweede Kamer over de ingewikkelde berekeningen die ze hebben uitgevoerd om te bepalen hoe effectief de maatregelen zullen zijn.

Geluidsreductie die sowieso al zou plaatsvinden, telt niet mee, bleek uit de uitleg. Hetzelfde geldt voor lawaai dat na 2025 wordt voorkomen. De enige vermindering die dus meetelt, is vermindering dankzij nieuwe maatregelen.

KLM-topvrouw Marjan Rintel had hier felle kritiek op. Van de 61 stillere vliegtuigen die haar bedrijf de komende drie jaar in gebruik neemt, zei ze er maar vijftien te mogen meetellen. Rintel vroeg de Tweede Kamer om zulke „fouten” mee te nemen bij het invullen van de laatste 5 procentpunt geluidsvermindering. Met andere cijfers zou de totale 20 procent mogelijk al worden gehaald zonder dat er nieuwe maatregelen bij hoeven.

Schiphol-topman Robert Carsouw vestigde hoop op metingen die later plaatsvinden. „We moeten het belang van de analyse niet overschatten”, zei hij. „We gaan met elkaar kijken wat er écht gaat gebeuren. En vervolgens kijken we of er een fase twee nodig is.”