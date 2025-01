Nederlandse ambassade in Congo tijdelijk gesloten voor publiek

De onrust in Kinshasa volgt op de inname door rebellen van de stad Goma in het oosten van het land. Rebellen van de groep M23, die volgens experts militaire steun krijgen van Rwanda, trokken de belangrijke stad maandag binnen.

Het ministerie raadt Nederlanders in de Democratische Republiek Congo (DRC) aan om demonstraties en mensenmassa’s te vermijden en bij onrust zoveel mogelijk binnen te blijven. „De situatie in de DRC is onvoorspelbaar, zowel in het oosten van het land als in Kinshasa. Het is onduidelijk hoe de situatie in het land zich verder ontwikkelt.”