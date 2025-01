GroenLinks-PvdA hoopt op steun vuurwerkverbod van VVD, NSC en SP

Binnenland

In het debat over de jaarwisseling doet Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) een nadrukkelijk beroep op VVD, NSC en SP om het voorstel voor een algeheel vuurwerkverbod te steunen. Het Kamerlid vraagt de partijen om te denken aan de politiemensen en andere hulpverleners. „Ik weet dat uw respect voor deze stoere mensen heel groot is, maar luister dan alstublieft ook naar hun noodkreet”, aldus het linkse Kamerlid.