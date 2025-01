Gelderland gaat praten met Zutphen over inrichting Gelders Museum

Binnenland

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan in gesprek met de gemeente Zutphen en Musea Zutphen over het inrichten van een Gelders Museum. Het idee is een centrale overzichtstentoonstelling met een overkoepelend verhaal aan te bieden, met een programma waarmee bestaande musea, kerken en kastelen de lokale en regionale verhalen kunnen vertellen. „De Canon van Gelderland verbindt deze verhalen met elkaar”, stelt het college van Gedeputeerde Staten.