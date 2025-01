Tilburg University: eerst met Israël praten over opschorten banden

Binnenland

De universiteit van Tilburg schort de banden met universiteiten en onderzoeksinstituten in Israël nog niet op. Wel wil de universiteit met de Israëlische instellingen praten over „waarom (en hoe) we overwegen om onze samenwerkingsrelaties op te schorten”. Na die gesprekken kijkt Tilburg of de banden alsnog worden opgeschort.