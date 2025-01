Wetenschappers zetten doemdagklok dichter bij twaalf uur dan ooit

De symbolische klok van atoomwetenschappers van het Bulletin of the Atomic Scientists staat nu op 89 seconden voor middernacht, dat geldt als het theoretische punt van vernietiging. Het is één seconde dichterbij dan vorig jaar.

De organisatie uit Chicago riep de klok in 1947 in het leven door de Koude Oorlog die volgde op de Tweede Wereldoorlog. De wetenschappers wilden en willen het publiek waarschuwen hoe dicht de mensheid bij het vernietigen van de wereld is.