Paul onderzoekt optie om terug te gaan naar één doorstroomtoets

Binnenland

Staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs) onderzoekt de optie om het aantal aanbieders van zogenoemde doorstroomtoetsen voor achtstegroepers terug te brengen van zes naar één. Ilana Rooderkerk (D66) heeft hier eerder om verzocht in een motie die is gesteund door een Kamermeerderheid en klaagde tijdens het vragenuur dat hier vervolgens niets mee is gebeurd. Dat is een boude aanname volgens Paul.