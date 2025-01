VluchtelingenWerk naar rechter om onverwachte bezuiniging Faber

Binnenland

VluchtelingenWerk stapt naar de rechter omdat asielminister Marjolein Faber de hulporganisatie 21 miljoen euro minder geeft om asielzoekers in 2025 voor te bereiden op hun asielprocedure. De organisatie verwijt Faber ‘onbehoorlijk bestuur’, omdat VluchtelingenWerk pas op 2 januari is geïnformeerd over de bezuiniging en er geen overgangsperiode is. „Het tekort is dus al ontstaan”, aldus een woordvoerder.