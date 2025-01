JA21 en VVD: taakstrafverbod bij geweld tegen hulpverleners

Momenteel geldt alleen een taakstrafverbod als er sprake is van ernstige geweldsmisdrijven. De rechtse partijen willen dat uitbreiden.

„Het groeiende geweld tegen hulpverleners en publieke dienstverleners is een teken dat het respect voor gezag in Nederland afbrokkelt”, motiveert Eerdmans. Yeşilgöz zegt zich „al jaren” hard te maken voor een taakstrafverbod. De VVD deed eerder een vergelijkbaar voorstel, maar dat strandde in 2022 in de Eerste Kamer.