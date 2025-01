Kabinet wil niet denken aan afzeggen Trump voor NAVO-top

De top eind juni is bij voorbaat mislukt als het allerbelangrijkste land van de NAVO er zou ontbreken, zeggen deskundigen. Trump zaaide eerder twijfel over de Amerikaanse bescherming van Europese NAVO-bondgenoten en heeft de afgelopen tijd flinke eisen op tafel gelegd. Zo zouden de NAVO-landen het afgesproken defensiebudget, wat ze nu ook nog niet allemaal halen, met 150 procent en dus vele miljarden euro’s moeten opschroeven. Trump, die in alles een deal ziet en gewend is ook zijn aanwezigheid te gelde te maken, zou met wegblijven kunnen dreigen om andere landen onder druk te zetten.

Zekerheid dat Trump naar Den Haag komt, hebben Veldkamp en Brekelmans niet, gaven ze dinsdag toe bij de aftrap van de publiekscampagne voor de top. Maar Veldkamp verzekerde dat hij denkt dat de top „hoe dan ook doorgaat”. Dat Trump „al heel snel” een nieuwe ambassadeur in Nederland heeft aangewezen, is „wel een teken dat hij mogelijk inderdaad gaat komen”, meent de minister. De ambassadeur heeft doorgaans een sleutelrol in het voorbereiden van een buitenlandbezoek van een president.

Als Trump zou wegblijven, zou dat al gauw een hoge prijs hebben. „Het is gewoon belangrijk dat de 32 bondgenoten ook samen eenheid uitstralen in hoe ze met elkaar omgaan”, zei Veldkamp. „Bijvoorbeeld richting Moskou.” Dat zou ook in Washington kunnen tellen.

De organisatoren van de top met tal van wereldleiders begonnen dinsdag aan een charmeoffensief. De beide ministers, de Haagse burgemeester Jan van Zanen en Anna van Zoest van de Atlantische Commissie (die aandacht vraagt voor de samenwerking tussen de VS en Europa) gaven het startsein voor een tour door Nederland. Op scholen, in theaters en debatzalen willen ze een gesprek op gang brengen over de NAVO en de top. Tot dusver gaat het hun te veel over de kosten, opgeslokte politieagenten en doorkruiste evenementen. Ze willen nu eens praten over het belang en de opbrengst van het bondgenootschap en de Haagse topconferentie.