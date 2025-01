Eerste Russische delegatie in Syrië sinds val Assad

De Russische regering was een van de belangrijkste bondgenoten van Assad tot hij in december op de vlucht sloeg voor de opmars van rebellen in Syrië. Hayat Tahrir al-Sham (HTS), de organisatie van de opstandelingen, is in Rusland aangemerkt als terroristische organisatie.

HTS en Rusland hebben allebei strategische belangen om met elkaar samen te werken. Rusland wil een belangrijke marinebasis in Tartous en een vliegbasis in Khmeimim veiligstellen. HTS-leider Ahmed al-Sharaa heeft eerder gezegd dat zijn organisatie ook met de Russen zal moeten samenwerken, omdat alle wapens van Russische makelij zijn en ook energiecentrales door Russen worden gerund.