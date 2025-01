Erasmus MC blikt in rechtbank terug op ‘nachtmerrie van geweld’

Binnenland

„Uit het niets werden we geconfronteerd met een nachtmerrie van geweld, brand, angst, en de tragische dood van onze geliefde collega Jurgen Damen.” Dit zei bestuursvoorzitter en decaan Stefan Sleijfer van het Erasmus MC dinsdag in de rechtbank Rotterdam op de tweede zittingsdag in de zaak tegen ‘Erasmusschutter’ Fouad L. (33). De gebeurtenissen van 28 september 2023 „laten een groot litteken achter in het hart van het Erasmus MC”.