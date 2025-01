BuZa roept Nederlanders in Kinshasa op binnen te blijven

BuZa staat klaar om hulp te verlenen en zegt de situatie op de voet te volgen.

Sinds begin dit jaar is de strijd tussen het Congolese leger en rebellen van de M23-beweging flink opgelaaid in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). In dat gebied geldt een rood reisadvies, wat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. In de rest van de DRC is kleurcode oranje van kracht, oftewel reis er alleen naartoe als het noodzakelijk is, maar niet voor vakantie.