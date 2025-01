‘Massadonor’ opnieuw voor de rechter

Jonathan zou namen van ouders noemen en lelijke dingen over hen zeggen, bijvoorbeeld dat ze agressief zijn. Ook geeft hij kinderen ‘adviezen’ over hoe ze moeten leven, zo luidt de klacht. Ze moeten bijvoorbeeld geen shampoo gebruiken en wel grote gezinnen stichten. Meisjes moeten traditionele huisvrouwen worden. Volgens de rechter is hem een „batterij video’s” overlegd.

De Stichting Donorkind heeft zich achter de eis geschaard dat de donor moet stoppen met het op deze wijze benaderen van de kinderen zonder toestemming van de ouders.

In 2023 bepaalde de rechter in Den Haag dat Jonathan, met wiens zaad toen zeker 550 kinderen waren verwekt, moest stoppen met het verstrekken van zijn sperma, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro per donatie. De zaak was aangespannen door genoemde stichting, die vreesde voor het welzijn van al die kinderen van één vader en de kans dat ze nietsvermoedend verliefd worden op een halfzus of -broer.

Volgens de advocate van de eisers mocht van Jonathan worden verwacht dat hij zich vervolgens terughoudend zou opstellen, maar het tegendeel is het geval. Hij maakt van zijn gedrag een soort „handelswaar”, noemt zich „de ooievaar uit Den Haag” en toont foto’s van kinderen met (zijn) blonde krullen. „De kinderen zijn nieuwsgierig naar hun afkomst” en kijken daarom naar het YouTube-kanaal, juist op een beïnvloedbare leeftijd.

Ze las verklaringen voor van kinderen die de filmpjes eng of gevaarlijk vinden, niet prettig en verwarrend. Een kind zei inderdaad nieuwsgierig te zijn naar zijn biologische afkomst, maar zich nu af te vragen of het niet beter was geweest als hij van de hele Jonathan nooit zou hebben gehoord.

De advocaat van de donor stelde dat de tegenpartij de schade van het handelen van zijn cliënt niet aantoont. Het YouTube-kanaal is voor Jonathan een „uitlaatklep” waarmee hij zijn mening geeft over tal van onderwerpen. „Hij moet vrij kunnen zijn om te publiceren.” Bovendien dwingt hij niemand ergens toe. Intussen heeft hij wel een handreiking aan de tegenpartij gedaan door sommige filmpjes op ‘privé’ te zetten.

De zitting is geschorst voor overleg.