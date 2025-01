ACM ziet problemen met zorg-ICT, wil openheid informatiesystemen

Veel digitale informatiesystemen in de zorg zijn gesloten, volgens de ACM. Dit betekent dat andere leveranciers of zorgaanbieders die zelf willen ontwikkelen, geen nieuwe diensten kunnen ontwikkelen of testen en dat informatiesystemen minder goed met elkaar communiceren. De problemen in de ICT-markt in de zorg leiden bovendien tot hogere administratieve lasten voor zorgverleners en kwalitatief minder goede zorg voor patiënten, vindt de toezichthouder.

De marktwaakhond krijgt al langer signalen dat de ICT-markten in de zorg niet goed werken, maar heeft naar eigen zeggen niet de instrumenten om het probleem van gesloten informatiesystemen structureel aan te pakken. De ACM wil daarom dat het ministerie van VWS via wetgeving ingrijpt.