Ook laatste hertesten MKZ negatief, nu alle maatregelen beëindigd

De twaalf bedrijven die nog te maken hadden met een vervoersverbod, hadden eerder kalveren geïmporteerd uit de Duitse deelstaat Brandenburg. Eerder dit jaar werd de ziekte daar aangetroffen op een boerderij met waterbuffels. In Nederland was de angst groot dat de ziekte zich ook hier zou verspreiden. Toen dat in 2001 gebeurde, moesten honderdduizenden dieren worden geruimd.