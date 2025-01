Roemeens museum dicht uit protest tegen slordige omgang erfgoed

Buitenland

Een vooraanstaand museum in Roemenië, het Nationale Brukenthal Museum in Sibiu, is deze week uit protest gesloten. De leiding stelt dat de diefstal van het nationale erfgoed recent in Assen aantoont dat er meer aandacht moet komen voor de bescherming van dat erfgoed. Het museum gaat hiervoor bijeenkomsten beleggen en een campagne voeren om „het publiek bewust te maken van het belang van het erfgoed en van de musea die kunstwerken herbergen, onderzoeken, exposeren en restaureren”.