Brandweer klaar met blussen ambassade van Irak

Binnenland

De brandweer in Den Haag voert nog een laatste controle uit in de ambassade van Irak, waar maandagochtend brand uitbrak. De veiligheidsregio is nog de hele nacht bij het pand gebleven om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. Dat is niet gebeurd en na de controle wordt het pand dan ook overgedragen aan de eigenaar, zegt een woordvoerder.