Verzuim in zorg bleef gelijk, afwezigen wel steeds langer absent

Het gemiddelde verzuimpercentage was vorig jaar 7,81 procent. In 2023 was dat 7,75 procent. In 2022 was het verzuim nog ruim 8 procent.

De gemiddelde verzuimduur nam vorig jaar toe. Zo steeg het aandeel langdurig verzuim van tussen de 92 en 365 afwezige dagen van 3,29 procent in 2023 naar 3,43 procent in 2024. Het extra lange verzuim, vanaf meer dan 365 dagen ziek, is gestabiliseerd.

„De trend dat langer durend verzuim stijgt, baart ons al langere tijd zorgen. Het is fijn dat, ondanks de stijgende verzuimduur, het overall verzuimpercentage nagenoeg gelijk blijft, maar de onderliggende variabelen laten zien dat de uitdaging bij het langdurig verzuim ligt”, aldus Karlein Bijlsma, waarnemend directeur bedrijfsvoering van Vernet.