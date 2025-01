Code rood in westen van Frankrijk om aanhoudend noodweer

Buitenland

In drie departementen in het westen van Frankrijk geldt dinsdagochtend code rood, de zwaarste weerwaarschuwing, om aanhoudende regenval. De stad Rennes in het departement Ille-et-Vilaine werd de afgelopen dagen al getroffen door overstromingen. Code rood geldt inmiddels ook in de nabijgelegen departementen Morbihan en la Loire-Atlantique.