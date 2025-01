Rutte hamert bij achterblijvend Spanje op hoger defensiebudget

Buitenland

NAVO-topman Mark Rutte heeft er bij Spanje op aangedrongen snel meer geld in defensie te steken. Spanje is het NAVO-land dat het verst verwijderd is van de NAVO-afspraak over een minimumbudget, en die afspraak is volgens velen al bij lange na niet meer genoeg. Maar de Spaanse premier Pedro Sánchez houdt voorlopig voet bij stuk.