Brand bij ambassade Irak in Den Haag nog niet onder controle

De brand die maandag aan het einde van de ochtend uitbrak in het pand van de ambassade van Irak in Den Haag is aan het einde van de middag nog niet onder controle. Het is te gevaarlijk voor hulpdiensten om naar binnen te gaan bij het pand aan de Johan de Wittlaan, aldus de brandweer. Die is het dak van de buitenkant aan het slopen om zo het vuur te kunnen blussen.