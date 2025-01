EU gaat aantal sancties tegen Syrië opschorten

Het gaat onder meer om sancties op het gebied van infrastructuur en energie. Andere maatregelen blijven gehandhaafd. Dan gaat het onder meer om wapens en gevoelige technologie, maar ook om sancties tegen personen en organisaties zoals HTS, het nieuwe gezag in het land.

„We willen zien dat de nieuwe machthebbers ook de daad bij het woord voegen”, aldus de bewindsman. De maatregelen worden „tijdelijk en voorwaardelijk” opgeschort zodat ze weer snel ingesteld kunnen worden als de nieuwe leiders een verkeerde weg inslaan.

Het is niet zo dat de sancties direct van tafel zijn. Wanneer het zover is, kan de bewindsman nog niet zeggen. „De juridisch-technische uitwerking neemt altijd even tijd. Belangrijk is dat het politieke besluit om dit te doen is genomen.”

Eind vorig jaar verraste HTS met een razendsnelle overname van het land. Dictator Bashar al-Assad was al meer dan twee decennia aan de macht en sinds 2011 was er een burgeroorlog. Assad vluchtte naar Moskou en liet een volledig failliet en verwoest land achter.