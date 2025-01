Overlevenden Auschwitz spreken voor wereldleiders bij herdenking

Buitenland

Overlevenden van de massavernietiging in concentratiekamp Auschwitz hebben maandag, tachtig jaar na de bevrijding, stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. De Pool Marian Turski (98) sprak in een tent vol hoogwaardigheidsbekleders over de vreselijke omstandigheden in het kamp en waarschuwde voor de opkomst van antisemitisme.