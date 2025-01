Overijssel trekt 10 miljoen uit voor zelfstandig wonende ouderen

De provincie zegt tot 2030 ongeveer 14.000 extra seniorenwoningen nodig te hebben. „Dat moeten geen standaard woningen zijn, maar huizen die echt passen”, zegt gedeputeerde Liesbeth Grijsen (wonen, BBB). „Woningen waar voorzieningen dichtbij zijn, waar men elkaar kan ontmoeten en waar plaats is voor gezamenlijke activiteiten.”

Overijssel hoopt met de subsidieregeling, waarvan tot eind november gebruik kan worden gemaakt, ook de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat binnen drie jaar gestart kan worden met de bouw. Het grootste deel van het geld (7 miljoen euro) is bedoeld voor de bouw van zorggeschikte woningen. Voor zowel het realiseren van openbare ontmoetingsruimtes als pilots met een „vernieuwende woonvorm” is 1,5 miljoen euro beschikbaar.