Van Weel wil met Kamer in gesprek over vuurwerkverbod

Binnenland

Justitieminister David van Weel wil met de Tweede Kamer in gesprek over de optie van een vuurwerkverbod. Tegenover de camera van RTL Nieuws noemt hij het „onacceptabel” dat afgelopen jaarwisseling weer veel geweld is gebruikt tegen politieagenten en andere hulpdiensten. „Dus we moeten iets met de manier waarop we oud en nieuw vieren”, aldus de minister. Een verbod kan „zeker bijdragen” aan de oplossing volgens de minister, al spreekt hij zich hier nog niet expliciet voor uit.