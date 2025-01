PAX: rapport Hawija betekent weinig voor gedupeerden

De organisatie deed samen met de Universiteit Utrecht en de Iraakse niet-gouvernementele organisatie (ngo) Al-Ghad onderzoek in de stad naar de gevolgen van de aanval. Na gesprekken met meer dan honderd slachtoffers en tientallen ‘sleutelfiguren’, onder wie de burgemeester, constateerden de organisaties dat een groot deel van hen zich in de steek gelaten voelde door Nederland. Ze deden in 2022 de aanbeveling aan de Nederlandse regering om excuses te maken aan de bevolking van Hawija en schade van individuele burgers en van de gemeenschap te vergoeden.

PAX is blij dat het rapport er is en spreekt van „belangrijke conclusies”. Wel is het voor de lokale bevolking van minder waarde, zegt Bijl. „De frustratie en woede over hoe Nederland het herstel heeft geregeld is nog altijd groot. Mensen voelen zich niet erkend en veel van hen zijn blijven zitten met hoge medische kosten door blijvend letsel. Ook hebben mensen veel kosten gemaakt om bijvoorbeeld hun winkel na de verwoesting te herstellen.”

Het kabinet heeft 4,5 miljoen euro gestoken in herstelprojecten. Bij de presentatie van het rapport erkende oud-minister Winnie Sorgdrager maandag dat dat „te weinig en te laat” is. „Alles was kapot. En ja, dan doe je met 4,5 miljoen niet zoveel”, zei ze tegen het ANP. PAX onderstreept dat en vindt dat er vanuit Defensie weinig aandacht is voor compensatie voor gedupeerden. „Er zijn twee infrastructuurprojecten opgezet, maar voor slachtoffers is daarmee maar een deel van de schade hersteld”, zegt Bijl. „Ze willen excuses en individuele compensatie om hun leven weer op de rit te krijgen.”

Minister Ruben Brekelmans van Defensie zegt dat hij gaat kijken of er meer compensatie nodig is.

Bij het bombardement kwamen zeker zeventig burgers om het leven. De commissie-Sorgdrager oordeelde dat de slachtoffers vielen als gevolg van een gebrek aan inlichtingen.