Getuigen moeten onder ede contanten oud-topman Jumbo verklaren

Binnenland

In het strafonderzoek naar Frits van Eerd, de voormalig topman van supermarktketen Jumbo, zullen voor aanvang van de inhoudelijke behandeling nog zeven getuigen onder ede worden gehoord. Daar heeft de rechtbank in Assen maandag mee ingestemd tijdens de tweede regiezitting in de strafzaak tegen Van Eerd. Deze getuigen moeten een beeld geven over de herkomst van 448.000 euro aan contant geld, die werd gevonden in de woning van Van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther.