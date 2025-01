Media: gestolen Dacische helm illegaal uit Roemenië naar Assen

Volgens de wet kunnen erfgoedobjecten worden uitgeleend, maar moet de organisatie van het transport worden goedgekeurd door de overheid. Premier Marcel Ciolacu zegt dat er geen vergunning is voor het verwijderen van Dacische voorwerpen uit het land voor de tentoonstelling in Nederland. Voor exposities in bijvoorbeeld Rome en Lissabon waren er wel overheidsbesluiten afgegeven.

De minister van Binnenlandse Zaken verklaarde dat er over de diefstal van de stukken uit het Drents Museum voortdurend communicatie is tussen de Roemeense en Nederlandse politie. Zij werken samen sinds de eerste uren na het misdrijf.