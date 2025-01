Verdachte (16) van explosies Almere langer vast

In een eerder bericht deelde de politie donderdag dat van de twee vrijgelaten minderjarigen er één een wapen en de ander drugs bij zich had tijdens de aanhouding. In een periode waarin het gebied rond de straat was aangewezen als veiligheidsrisicogebied, werden een 34-jarige vrouw uit Almere en een man van 44 met een onbekende woon- of verblijfplaats aangehouden voor vuurwapenbezit. Ook dit onderzoek loopt nog.