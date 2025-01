Compensatie voor Hawija is te weinig en te laat, vindt Sorgdrager

„Wij zijn daar geweest”, zegt Sorgdrager. „We hebben gezien - niet in detail, maar wel gewoon in vogelvlucht - wat de schade was. Die was enorm.” Niet alleen de infrastructuur, maar ook benodigdheden voor de landbouw, een van de grootste inkomensbronnen van de stad, waren verwoest als gevolg van de Nederlandse luchtaanval en de explosie die daarop volgde. „Alles was kapot. En ja, dan doe je met 4,5 miljoen niet zoveel.”

Hoeveel er wel nodig is om de inwoners te compenseren, kan Sorgdrager niet zeggen. Haar kritiek is vooral dat er van tevoren niet goed is nagedacht over eventuele compensatie in een situatie waarbij veel burgerdoden vallen. Doordat het kabinet zweeg over de burgerslachtoffers is ook na de aanval „niet serieus beoordeeld of en hoe (nabestaanden van) burgerslachtoffers en/of schade in Hawija gecompenseerd zouden moeten worden”, schrijft zij in haar rapport.

Minister Ruben Brekelmans van Defensie laat doorschemeren dat meer compensatie mogelijk deel kan uitmaken van de kabinetsreactie op het rapport. „We gaan dat nog bekijken”, zegt de bewindsman. Hij benadrukt dat er al geld is uitgetrokken voor compensatie, maar hij wil er wel op „terugkomen of we daar nog iets extra’s in doen”.