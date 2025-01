Ringweg Amsterdam-Zuid richting Schiphol twee weekenden dicht

De snelweg is in beide weekenden dicht vanaf vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur. Ook enkele opritten naar de A10 Zuid zijn afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A2 en A9 of A10 Noord. Van vrijdag 7 februari 21.00 uur tot zaterdag 8 februari 08.00 uur is ook de A10 West richting de A4 dicht.

De weg wordt afgesloten voor werkzaamheden voor de verbreding van de A10. Er worden onder andere damwanden en funderingspalen in de grond geslagen.