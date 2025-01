EU-landen verlengen sancties tegen Rusland

De Hongaren gaven eerder deze maand aan nog niet akkoord te gaan met de voortzetting van de sancties die elke zes maanden unaniem moeten worden verlengd. De Hongaren schurken in de EU samen met Slowakije het meest aan tegen Rusland.

De Hongaren maakten zich vooral zorgen over hun energievoorziening. Zij krijgen goedkoop gas uit Rusland via Oekraïne. In een verklaring van Kallas en de Europese Commissie worden Hongarije en ook Slowakije op dat vlak enigszins gerustgesteld.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 EU-lidstaten zijn bijeen in Brussel. De landen spreken ook nog over een zestiende sanctiepakket tegen Rusland. Daarin wordt onder meer gekeken naar extra maatregelen tegen de Russische schaduwvloot.