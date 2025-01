Erasmusschutter kreeg contact met crimineel tijdens taakstraf

L. (33) had drie vuurwapens bij zich, die hij vanaf maart dat jaar aanschafte. Het betrof een oude revolver uit 1939 en twee pistolen, waarvoor hij richtlasers kocht. L. werd eerder veroordeeld voor het mishandelen van zijn eigen konijn en kreeg daarvoor een taakstraf, die hij uitvoerde met anderen. „Zo kwam ik in contact met mensen uit het criminele circuit”, vertelde L. de rechters.

L. gaf toe dat hij via dat contact aan de wapens is gekomen, waarmee hij zijn buurvrouw Marlous (39) en haar dochter Romy (14) vermoordde, voordat hij huisarts en docent Jurgen Damen (43) in een collegezaal van het Erasmus MC doodschoot.

Op vragen van de rechtbank probeerde L. duidelijk te maken hoe en waarom hij juist deze slachtoffers heeft gekozen. Dat ging vaak moeizaam. Romy schoot hij in de gang van de woning van haar en haar moeder aan het Heiman Dullaertplein met twee kogels dood, omdat zij degene was die op zijn aanbellen de deur had geopend. Hij zei dat hij niet wist op wie hij schoot. Daarna is hij naar zijn eigen huis gegaan, dat hij in brand heeft gezet.

Terug in de woning van zijn buren, stapte hij over Romy heen en ging hij achter haar moeder aan. Hij schoot tijdens die achtervolging tweemaal door een deur. Daarna heeft hij de vrouw meerdere malen beschoten. Omstanders hebben Romy naar buiten gedragen en geprobeerd haar leven te redden, maar tevergeefs.

L. is vervolgens op zijn motor naar het Erasmus MC gereden, waar hij nagenoeg direct Damen opzocht, in een practicumlokaal. Hij beschoot hem zowel van voren als van achteren. Damen overleed ter plekke. L. is daarop naar een ander gebouw van het complex gegaan en stichtte daar brand met door hem meegebrachte molotovcocktails. Hij bedreigde meerdere mensen met een wapen en heeft in de lucht geschoten.

„Ik heb eigenlijk het tegenovergestelde gedaan van wat ik altijd heb willen doen”, zei L. over zijn bloedige expeditie. L. zou vanaf zijn vijfde al arts hebben willen worden, die ambitie zou „een obsessie” voor hem zijn geweest. „Ik ben er echt van overtuigd dat ik een prima dokter had kunnen zijn. Het is allemaal heel erg misgegaan.”