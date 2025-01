Rotterdamse haven wil maatregelen om veiligheid te verbeteren

Dat maakte de Rotterdamse haven bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers. In 2024 daalde de score van de haven op veiligheidsgraadmeter Nautische Safety Index door drie ernstige ongevallen van 7,5 naar 6,1. Een voorbeeld daarvan is de aanvaring tussen de watertaxi en een waterbus in november bij de Erasmusbrug.

Het totaalaantal aanvaringen daalde wel van 157 naar 148. Daarom kijkt De Vries „met gemengde gevoelens” terug op het afgelopen jaar. „De drie ernstigere ongevallen en incidenten met passagiers- en recreatievaart blijven om onze aandacht vragen”, zegt hij in een persbericht.

De havenmeester wil onder meer ook dat er bij de Erasmusbrug een verbod voor varend verkeer gaat gelden om elkaar te kruisen. Ook moet er meer aandacht komen voor zogeheten ‘slow lanes’ voor recreatief verkeer. Hierover lopen nog gesprekken.