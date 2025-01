Buitenlanders mogen beleggen in bedrijven met vastgoed in Mekka

Economie

Buitenlandse investeerders mogen voortaan ook beleggen in Saudische beursgenoteerde bedrijven die vastgoed bezitten in de twee heiligste plaatsen van de islam, Mekka en Medina. Met die stap hoopt Saudi-Arabië meer investeringen aan te trekken. Dat is onderdeel van hervormingen om het land minder afhankelijk te maken van olie-inkomsten.