Kremlin: nog geen afspraak tussen Poetin en Trump

De woordvoerder van het Kremlin zei dat er kennelijk een „zekere hoeveelheid tijd” voorbij moet gaan voordat de leiders elkaar persoonlijk kunnen treffen. Trump heeft zelf al aangegeven „onmiddellijk” in gesprek te willen met Poetin.

De Russische leider heeft gezegd klaar te zijn voor onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne. Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot „slim” en „pragmatisch” genoemd en zei vorige week dat er misschien helemaal geen oorlog was geweest als Trump in 2022 in het Witte Huis had gezeten.

Oekraïne volgt de discussie over het mogelijke topoverleg tussen de twee leiders met bezorgdheid. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwde dat Poetin zal proberen zijn Amerikaanse ambtgenoot te „manipuleren”.