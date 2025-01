Singapore wil in 2026 test met zelfrijdende bussen starten

Economie

Singapore wil vanaf medio 2026 starten met een proef voor zelfrijdende openbare bussen, meldt de transportautoriteit LTA van de Aziatische stad- en eilandstaat in een bericht op Facebook. De zelfrijdende bussen zullen in delen van de stad voor een proefperiode van drie jaar worden ingezet, naast bestaande bemande bussen. De aanbesteding voor het project sluit naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 en de winnaar wordt eind dit jaar bekendgemaakt.